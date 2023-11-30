НАБУ задержало 4 киевских судей на взятке в 35 тысяч долларов
29 ноября НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долларов за принятие "нужного" решения, сообщает Украинская правда.
"Следствие установило, что судья Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это ему и тройке судей по делу представитель компании должен был предоставить неправомерную выгоду в размере 35 тыс. долларов.
После получения неправомерной выгоды 10 тыс. долл. судья-посредник оставил себе, а 25 тыс. долларов положил в коробку из-под виски для дальнейшей передачи коллегам. Они же после получения средств разделили их между собой", – говорится в сообщении.
По словам источников издания, речь идет о судьях Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбина.
Передача средств состоялась 28 ноября.
Во время обысков по месту нахождения и проживания судей детективы изъяли средства, предоставленные в качестве неправомерной выгоды.
Решается вопрос о сообщении судьям о подозрении. Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УКУ.