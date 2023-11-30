В Конгрессе США разработали законопроект о конфискации российских активов

В американский Конгресс внесли законопроект об аресте активов России с целью восстановления Украины – The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act. Об этом говорится на сайте одного из соавторов проекта – сенатора от Демократической партии Шелдона Уайтхауса, сообщает Лига.Финансы.

Законопроект является двухпартийным и двухпалатным. Кроме Уайтхауса, его соавторами стали сенатор из Республиканской партии Линдси Грэм, а также члены Палаты представителей Джо Уилсон от республиканцев и Стив Коэн от демократов.

"Путин и его друзья-олигархи отмывают свои грязные деньги, покупая суперъяхты, ценные произведения искусства и другие драгоценные активы в странах, где действует право. Мы должны закрыть убежища для богатства этих олигархов и наказать тех, кто поддерживает Путина" , – заявил соавтор законопроекта сенатор Уайтхаус.

Он считает, что принятие законопроекта создаст правовые инструменты, необходимые для скорейшей конфискации активов, незаконно полученных российскими олигархами. Ожидается, что деньги от этих активов можно будет передавать для поддержки Украины.

"Диктаторы, такие как Путин, заботятся только о себе и своем окружении. Все российские олигархи – пособники Путина – должны лишиться своих яхт, роскошных квартир и заплатить за то, что они являются частью бандитской группы – национального государства, а на самом деле – мафиозного государства" , – заявил Грэм.

Законопроект предлагает отменить лимит в $500 000 на административную конфискацию активов, принадлежащих российским олигархам и другим лицам, которые помогают российскому правительству в нарушение законов США. Законопроект также уточняет полномочия Министерства юстиции по передаче, гарантируя, что правительство США может передавать Украине все средства, получаемые им путем ареста активов российских олигархов.