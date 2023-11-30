Ракетный удар по Донецкой области: из-под завалов достали погибшего

Спасатели достали погибшего мужчину из-под завалов жилого дома в городе Новогродовка Донецкой области, который уничтожила российская ракета С-300.﻿﻿ Об этом заявил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, сообщает Украинская правда.

"На месте обстрела жилого дома в Новогродовке из-под завалов достали тело погибшего мужчины" , – сообщил он.

По состоянию на 10:00 поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами еще могут быть 4 человека, из них − 1 ребенок.

По словам Мороза, на данный момент разобрали 132 тонны строительных конструкций.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 30 ноября ударили шестью ракетами по Покровску, Новогродовке и Мирнограду в Покровском районе Донецкой области – пострадали по меньшей мере 10 человек, 1 мужчина погиб, еще 4 человек ищут под завалами.