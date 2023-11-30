Зеленский: Освободить Крым будет легче, чем Донбасс

Президент Владимир Зеленский считает, что освободить Крым будет легче, потому что там не было боевых действий, а с деоккупацией Донбасса будет сложнее из-за 10 лет власти России, милитаризации этой территории и сепаратизма, сообщает Украинская правда.

Об этом он сказал во время встречи с николаевскими студентами.

"Может так случиться, что мы территории вернем раньше, чем этих людей. Так может быть. Например, если мы берем Донбасс, люди живут там 10 лет, живут в другом пространстве и это долгий процесс. Может быть по-разному. Я считаю, что сложнее с Донбассом" , – сказал Зеленский.

"Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят - будет очень сложно...

И даже сейчас, когда Россия против нас воюет, самые жесткие сепаратисты стоят, бегут россияне, а эти стоят. Это также о чем-то говорит. А боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс также ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована" , – добавил президент.

По мнению Зеленского, вернуть жителей оккупированного Донбасса ментально будет сложнее, поскольку в регионе 10 лет продолжались боевые действия, была контактная линия.

Кроме того, много сепаратизма, часть людей прошла войну.