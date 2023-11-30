Почти 8000 украинских компаний релоцировались из-за войны войны

С начала полномасштабной войны почти 7820 украинских бизнесов изменили регион своей регистрации с начала полномасштабной войны. 27% от общего количества компаний выехала из Киева.﻿ Об этом свидетельствуют данные платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.

При этом самым популярным направлением для переезда стал маршрут из Киева в Одесскую область. А подавляющее большинство релоцированных предприятий (44%) представляют сферу оптовой торговли, также в топе - компании в сфере строительства и недвижимости.

В топ-3 регионов, откуда предприниматели переезжали с начала полномасштабной, также попали Днепропетровщина (11%) и Донетчина (8%).

В то же время Киев также возглавляет перечень регионов, куда переезжают компании - 22% от общего количества релокантов выбрали именно столицу.

"Несмотря на военные действия и близость к линии фронта, предприниматели также выбирают Харьковскую и Одесскую области - по 10% компаний, сменивших регионы" , - говорят в Опендатабот.

Сейчас же самый популярный маршрут для переезда бизнеса - из Киева в Одесскую область: этот путь выбрали 350 компаний. Вторым по популярности стало направление из Днепропетровской области в Киев - 300 компаний. Замыкает топ-3 маршрут "Киев-Харьковщина" - 289 бизнесов.