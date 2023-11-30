СБУ ночью подорвала в РФ железную дорогу, ведущую в Китай – источники

Сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Это была удачная операция СБУ, парализовавшая единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем.﻿ Об этом рассказали источники, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как рассказали изданию собеседники, сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северомуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии.

"Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. И сейчас этот путь, который Россия использует, в том числе и для военных поставок, парализован" , - сообщили собеседники.

Как отмечают наши источники, подрыв - очередная успешная спецоперация СБУ, хотя в спецслужбе это официально не комментируют.

По нашим данным, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации.