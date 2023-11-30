Австрия приветствовала решение пригласить Лаврова на встречу ОБСЕ
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг приветствовал решение пригласить главу МИД РФ Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ в Скопье. Об этом он сказал журналистам в столице Северной Македонии, сообщает Европейская правда.
Шалленберг напомнил, что в прошлом году он был единственным западным главой МИД, который раскритиковал отказ в приглашении Лаврова на встречу ОБСЕ со стороны Польши, которая тогда председательствовала.
"Как Запад, мы не должны бояться садиться за стол переговоров с россиянами. Я считаю, что тенденция погружаться в собственные эхо-камеры во внешней политике опасна для жизни", – отметил глава австрийского МИД.
По его словам, в ОБСЕ осуществляется дипломатия, за которую он сам выступает: "Это классический мультилатерализм в лучшем понимании этого слова".
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что согласие Северной Македонии на участие Лаврова в министерском заседании ОБСЕ, а также согласие многих министров на поездку в Скопье продиктованы попыткой преодолеть кризис в организации.
Впрочем, по мнению украинского МИД, это не спасет организацию от кризиса, который угрожает ее существованию.