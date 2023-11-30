Елена Зеленская попала в топ самых влиятельных женщин мира по версии FT

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в нынешний список из 25 самых влиятельных женщин мира по версии издания Financial Times, сообщает Украинская правда.

Зеленскую в список самых влиятельных женщин добавила премьер Эстонии Кая Каллас. В своем комментарии она отметила, что больше всего ее в Зеленской восхищает "честность".

"Через четыре месяца после вторжения России в Украину она (Елена Зеленская - ред.) сказала журналисту: "Никто из нас не в порядке". Она знает, как это - проснуться и увидеть, что твоя родина захвачена империалистическим соседом; не знать, когда и увидишь ли ты своих близких в следующий раз; как найти в себе силы бороться за свободу, несмотря на все это" , – отметила Каллас.

По словам Каллас, "как и ее муж, Зеленская стала мировым символом стойкости".

"Ее лидерство в решении вопросов психического здоровья украинцев во время войны является жизненно важным. .... Сейчас мир должен прислушаться к Зеленской и дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить Россию и положить конец страданиям" , - подчеркнула премьер Эстонии.

Также в списке самых влиятельных женщин австралийская актриса Марго Робби, американская певица Бейонсе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, иранская правозащитница Наргес Мохаммади, директор по технологиям компании OpenAI Мира Мурати, исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии ООН Элизабет Марума Мрема, министр охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва.