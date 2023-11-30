В СБУ рассказали подробности обысков в Почаевской лавре

Служба безопасности Украины подтвердила обыски в Почаевской Успенской лавре УПЦ МП в Тернопольской области. Обыски проходят в рамках уголовного производства касательно руководства лавры, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что правоохранители проверяют причастность руководства Почаевской лавры к разжиганию национальной розни и ненависти.

По данным следствия, представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ.

Также в публикации клирики УПЦ МП поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельного от РФ.

СБУ инициировала проведение экспертизы. Она подтвердила, что публикация содержит высказывания, разжигающие вражду и ненависть.

В рамках уголовного производства по ст. 161 УКУ продолжается расследование. СБУ не уточнила, что было найдено на территории Почаевской лавры в рамках следственных действий.

Ранее СМИ сообщили, что СБУ пришла в Почаевскую лавру. Правоохранители проводят обыски на территории лавры, принадлежащей УПЦ Московского патриархата.

Источники отмечали, что причина визита - распространение российской идеологии представителями лавры.