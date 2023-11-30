В "Укрэнерго" заявили о риске дефицита в энергосистеме вечером

Сегодня, 30 ноября, прогнозируемая среднесуточная температура значительно ниже вчерашней. В вечерние часы возможен дефицит в энергосистеме.﻿ Об этом заявили в компании "Укрэнерго", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Сегодня прогнозируемая среднесуточная температура составит -4 градуса, что будет побуждать рост потребления. В частности к энергосистеме будут подключены тысячи потребителей, которые были обесточены из-за непогоды.

"Энергосистема испытывает перегрузки. Диспетчерский цент "Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме в вечерние часы с 16:00 до 18:00. Применение графиков отключений не прогнозируется. Но, пожалуйста, сегодня в течение дня и до 18:00 потребляйте электроэнергию экономно" , - отметили в "Укрэнерго".

Ремонтные бригады вернули к работе все магистральные высоковольтные линии классом напряжения 330 кВ в южном регионе, которые были повреждены из-за непогоды.

Сейчас наиболее сложная ситуация остается в Одесской области. Также непогода добавила отключений в Сумской области.

Всего из-за непогоды, по состоянию на утро, обесточен 191 населенный пункт в:

Днепропетровской;

Кировоградской;

Николаевской;

Одесской;

Черкасской;

Сумской областях.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 442 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных" , - пишет пресс-служба.

Ночью артиллерийскими обстрелами оккупанты повредили теплоэлектроцентраль в южном регионе. Зафиксированы разрушения зданий и оборудования. Теплоснабжение не прекратилось, впрочем, возможности для электроснабжения ограничены.