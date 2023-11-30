НАПК внесло в перечень спонсоров войны бельгийского поставщика СПГ из России

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys в перечень международных спонсоров войны, сообщает Лига.Бизнес.

Fluxys способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), что обеспечивает финансирование российского вторжения в Украину.

Бельгийский оператор предоставляет мощности для хранения и перевалки российского сжиженного газа "Ямал СПГ" на своем терминале в Зебрюгге. Мажоритарная доля "Ямал СПГ" принадлежит российской газовой компании "Новатэк", непосредственно причастной к финансированию военной агрессии.

Отчет Международного института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) в 2022 году показал, что Fluxys и ее акционеры получали прибыль, способствуя экспорту российского СПГ на рынки Азии, Южной Америки и Ближнего Востока, особенно в зимние месяцы 2021-2022 годов.

За перевалку российского СПГ Fluxys получает 50 млн евро в год по долгосрочному контракту. Только 7% этого газа идет на рынки Европы.

Основными акционерами Fluxys являются бельгийские муниципалитеты (77,41%) и федеральное правительство Бельгии (3,44%). Обе стороны утверждают, что уважают международное гуманитарное право, запрещающее умышленные нападения на гражданских лиц или критическую гражданскую инфраструктуру. Эти обязательства противоречат фактическому продолжению сотрудничества с российской компанией "Новатэк", указывают в НАПК.

Новатэк принадлежит российским олигархам Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко. Компания является основным поставщиком российского СПГ на международные рынки и крупнейшим частным производителем природного газа в России. Михельсон и Тимченко входят в ближайшее окружение Путина и с помощью его режима захватили доли международных компаний в российских нефтегазовых проектах.

В июле 2014 года Новатэк внесли в санкционные списки США и Канады. В 2016 году США ввели санкции против нескольких дочерних компаний Новатэка. В ноябре 2023 года США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ 2", за счет которого Новатэк планировал удвоить экспортные мощности.

Услуги Fluxys помогают России пополнить госбюджет в этом году на 800 млн евро.