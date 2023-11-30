Зеленский рассказал, от чего зависит скорость получения F-16
Первые истребители F-16 Украина получит в 2024 году, но все зависит от результатов обучения украинских пилотов. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами трех николаевских заведений высшего образования, сообщает Укринформ.
"Истребители F-16 - это защита нашего неба, и генеральная договоренность об их передаче Украине есть. Нет даты, когда мы их получим, - это факт, но все зависит скорее от нас самих - когда наши ребята пройдут обучение. Однако первые истребители, я думаю, мы сможем получить в 2024 году", – отметил президент.
По его словам, на прохождение соответствующего обучения украинским пилотам нужно время, и для каждого это занимает разные отрезки времени.
"На это нужно время, поскольку к профессиональным навыкам нужен еще опыт и свободное владение языком. Для одних на это может уйти 6-9 месяцев, для других год, а для некоторых - гораздо дольше. Поэтому сейчас это зависит только от учебных процессов наших пилотов", - добавил Зеленский.
В Румынии уже приступил к работе центр подготовки пилотов истребителей F-16, где будут учиться украинские защитники.
Министерство обороны США принимает участие в обучении украинских пилотов на F-16 и призвано обеспечить наличие запасных частей для поддержки самолетов, которые отправят в Украину.