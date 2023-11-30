Зеленский посетил командный пункт ВСУ на Купянском направлении
Президент Владимир Зеленский посетил Купянское направление фронта, поговорил с военными и вручил награды, сообщает Украинская правда.
Зеленский обнародовал видео своего обращения к военным командирам и награждения бойцов. На встрече присутствовал и командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
"Передовой командный пункт защитников Купянска. Честь - посетить и наградить воинов.
Бойцы на Купянском направлении защищают мирную жизнь украинцев - людей Харьковщины. Я благодарю воинов за службу, за защиту нашего государства! Желаю победы, быть крепкими и не терять инициативы", – отметил президент.