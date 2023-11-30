Главный дипломат ЕС не явился на встречу ОБСЕ, где присутствовал Лавров

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель все же не принял участия в министерском заседании ОБСЕ в Скопье при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова, несмотря на заявления, что поедет туда, сообщает Европейская правда.

Вместо Борреля от имени Евросоюза на заседании выступала заместитель главы делегации ЕС при ОБСЕ Раса Остарускайте.

Она выразила категорическое осуждение в адрес России и Беларуси из-за их агрессии и действий, подрывающих безопасность в Европу, однако не стала напрямую вспоминать о демарше Борреля.

Еще во вторник Боррель говорил, что поедет в Скопье, несмотря на присутствие Лаврова, из-за чего заседания бойкотируют министры иностранных дел Украины, Польши и Балтии.

Он также заявлял, что поддерживает решение Северной Македонии пустить российскую делегацию для участия во встрече ОБСЕ, чтобы Лавров лично услышал критику.

Перед этим стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия Лаврова.