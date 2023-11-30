Путин проведет пресс-конференцию и "прямую линию" с отобранными вопросами

Президент России Владимир Путин в этом году не отменил "прямую линию с народом" и большую пресс-конференцию, однако создал "боевую группу", которая не будет пропускать вопросы для "прямой линии", которые "сеют панику и не имеют отношения к реальности", сообщает Украинская правда.

Дмитрий Песков сообщил, что "прямая линия с народом" и большая пресс-конференция Путина запланированы на 14 декабря.

При этом руководитель редакции сбора вопросов для "прямой линии" Михаил Кузнецов заявил, что создана "боевая группа, чтобы бороться с фейками и вмешательством оппонентов".

По его словам, группу сформировали из представителей всех регионов. Она верифицирует вопросы, которые "не имеют никакого отношения к происходящему, а будут имитировать что-то, или сеять панику".

Более того, он сообщил, что Путин из предоставленного ему списка сам будет выбирать вопросы, на которые будет отвечать.