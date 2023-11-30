Зеленский: Никто не может гарантировать вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что безопасность станет приоритетом для Украины, так как никто не может гарантировать вступления в НАТО и исключения будущей агрессии РФ. Об этом он сообщил на встрече со студентами в Николаеве, сообщает Лига.net.

По его словам, национальная безопасность — это приоритет для Украины сейчас и в будущем.

"Мы делимся своим опытом со всеми партнерами. Страна, которая проходит через войну и хочет закончить ее так, чтобы она не началась снова. А как оно будет, мы с вами точно не знаем. Это жизнь и это Россия. Никто вам не скажет, будем ли мы в НАТО" , — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина со своей стороны должна сделать все возможное, чтобы безопасность была на высшем уровне.