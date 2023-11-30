В Чехии хотят увеличить выплаты беженцам из Украины

В правительстве Чехии готовятся увеличить расходы на жилье для украинских беженцев, которые входят в сумму гуманитарной помощи. Об этом 29 ноября заявил министр труда и социальных дел Мариан Юречка, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

Размер новых выплат еще обсуждается.

С января 2024 расходы на жилье для беженцев могут увеличить. С июля 2023 года изменились условия выплат украинцам – в денежную помощь стали включать средства на проживание и жилье. Получить их могут только семьи с доходом ниже прожиточного минимума и обязательными расходами на жилье. По данным благотворительных организаций, такая поддержка недостаточна и беженцы влезают в долги.

"Мы готовим постановление правительства, которое должно увеличить с 1 января размеры отчислений, то есть увеличить сумму жилищной поддержки. Мы будем еще обсуждать конкретные суммы" , – сказал Мариан Юречка.

С июля государство оплачивает жилье для украинских беженцев в заведениях размещения только до 150 дней. Это изменение помощи должно было мотивировать украинцев выходить на работу и переезжать в арендуемое жилье.

Сейчас помощь на жилье составляет 2400 чешских крон (3926 грн) на человека в месяц, в зарегистрированных в специальном реестре квартирах – 3000 крон (4907 грн) на человека. Максимум семья из 5 и более человек может получить 15 тысяч крон (24540 грн). К этому прилагается прожиточный минимум. Тогда денежное пособие от государства рассчитывается как разница между полученной суммой и доходом беженцев.

По расчетам правительства, домохозяйство матери с двумя старшими детьми и чистым доходом 17 тысяч крон (27800 грн) в зарегистрированной квартире должно получать пособие в размере 2110 крон (3436 грн).

Между тем в негосударственных организациях отмечали, что женщинам с детьми может не хватать денег на оплату квартиры, еды, школьных принадлежностей. Они предостерегали от рисков нелегального труда и роста задолженностей.

Чтобы решить проблему с долгами, правительство оказывает экстренную денежную помощь. Раньше ее могли получать только те, кто имел право на гуманитарную помощь.

"В течение осени мы скорректировали условия экстренной помощи, чтобы иметь возможность оказывать адресную помощь украинским беженцам" , – сказал министр.

В сентябре Центр занятости зарегистрировал 3500 выплаченных внеочередных пособий.