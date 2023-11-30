В РФ отреагировали на подрыв тоннеля на БАМе: говорят о коротком замыкании

Российские пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю, показали снимки из Северомуйского тоннеля, о подрыве которого заявляла Служба безопасности Украины, сообщает Лига.net.

На фото можно заметить въезд в тоннель и вид на него изнутри.

Пропагандисты пишут, что причиной "пожара" грузового поезда стало якобы "замыкание кабельной сети".

Северомуйский тоннель имеет самую большую протяженность в России для железных дорог — 15 343 метра.

Ранее стало известно, что СБУ устроила взрыв в тоннеле — он расположен на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, это единственный серьезный железнодорожный путь между РФ и Китаем.

Во время движения грузового проезда сработали четыре взрывных устройства, на месте работает Федеральная служба безопасности РФ, российские железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия.