Подоляк об отношениях между Зеленским и Залужным: "Ситуативные дискуссии", а не конфликт

В украинском руководстве проходят «ситуативные дискуссии», а не конфликт, позиция военных и политических элит в Украине консолидирована. Так советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на материал издания The Economist о якобы ухудшении отношений Зеленского и Залужного, сообщает Радио Свобода.

"Мы настаиваем на том, что конфликта не существует. Еще раз подчеркиваю, что президент Зеленский находится в постоянной коммуникации с господином Залужным. Безусловно, есть ситуация, когда нужно проводить те или иные разговоры на Ставке с учетом того, как продвигаются наши наступательные операции, которые коррективы нужно вносить, что нужно делать для того, чтобы это было более эффективно. Но еще раз подчеркиваю – эти общения ежедневные в рабочем формате" , – говорит Подоляк.

По мнению представителя ОП, Кремль заинтересован во внутриполитических конфликтах в Украине.

Подоляк также прокомментировал и упреки народной депутатки от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в сторону главнокомандующего Валерия Залужного по поводу отсутствия плана ведения войны на следующий год.

Он отметил, что Офис президента не модерирует высказывания депутатов.

"Второе – на мой взгляд, безусловно, план на 2024 год существует. Об этом говорит и президент, и сам господин Залужный. Коррективы, которые нужно вносить, оружие, которое нам нужно на этом этапе, технологический рывок, о котором говорит господин Залужный – это все понятно. С учетом опять же бюджета, который принят и подписан президентом и четко фиксирует, что мы будем делать с точки зрения материальных ресурсов для эффективного проведения войны. На Ставке параллельно с этим вносятся коррективы в тактику по тем или иным направлениям" , – сказал он.

В то же время он сомневается в том, что возможно обеспечить народным депутатам ознакомление с планом ведения боевых действий, потому что его согласующий орган – это Ставка верховного главнокомандующего.

"Третья составляющая – у нас традиционно депутаты, не только провластные, любые, хотят комментировать те или иные действия должностных лиц. Даже радикально, я бы сказал, комментировать. На мой взгляд, это неправильная стратегия, в том числе для депутатов" , – добавил советник главы ОП.

Издание The Economist на днях обнародовало статью, в которой заявило о якобы «конфликте» между высшим военным и политическим руководством Украины из-за результатов летнего контрнаступления 2023 года.

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