Лавров выразил сомнение в необходимости существования ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сомневается в целесообразности сохранения ОБСЕ. Об этом он сказал на министерской встрече ОБСЕ в Скопье, сообщает Европейская правда.

В своем выступлении, насквозь пронизанном традиционными штампами российской пропаганды, он заявил, что "ОБСЕ по существу превращают в придаток НАТО и ЕС".

"Организация, пожалуйста, находится на краю пропасти. Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать силы в ее оживление" , - задался вопросом российский Лавров.

По его словам, сейчас "вопросов гораздо больше, чем ответов".

Стоит отметить, что после выступления Лавров торопливо покинул зал и не стал слушать остальных участников. К выступлению глава российского МИДа также не присутствовал.

Когда Лавров начал выступать, украинская делегация покинула зал заседаний. К ней присоединилось несколько других делегаций, перечень которых пока неизвестен.