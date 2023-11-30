В РФ запретили и объявили экстремистским "международное движение ЛГБТ"

Верховный суд России признал экстремистской и запретил организацию "Международного общественного движения ЛГБТ", которого, как утверждают правозащитники, не существует. Решение должно вступить в силу немедленно, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают пропагандисты "РИА Новости", "Медиазона", Meduza.

"Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России".

Суд принимал решение по иску Минюста РФ, что такое "движение ЛГБТ", кто им руководит и какова его структура, министерство не объяснило.

Правозащитные организации отмечали, что фактически "Международного общественного движения ЛГБТ" не существует. В связи с этим в суд не пустили ни ответчиков, ни заинтересованных лиц.

Сообщается, что иску Минюста предшествовало принятие в РФ двух репрессивных законов против ЛГБТ. Сначала закон о "пропаганде ЛГБТ" распространили на взрослых - до этого он действовал только в отношении детей. Затем в России запретили трансгендерный переход - как смену гендерного маркера в документах, так и связанные с переходом медицинские вмешательства.

Перед этим президент РФ Владимир Путин, выступая на "Санкт-Петербургском международном культурном форуме", вдруг вспомнил о том, как работал в Комитете госбезопасности, а также выступил в защиту ЛГБТ-сообщества.