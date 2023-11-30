Сийярто призвал не предоставлять оружие Украине, "чтобы не гибли венгры"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время своего выступления на министерской встрече ОБСЕ в Скопье убеждал, что поставки оружия Украине не приведут к миру, и уверял, что хочет сохранить жизнь венгерского меньшинства, сообщает Европейская правда.

"Мы не думали даже в кошмарных снах, что в Европе будет война. А она произошла, и мы – соседи этой войны" , – сказал Сийярто, который не присоединился к бойкоту министерской встречи из-за участия в ней главы МИД России.

Он пожаловался, что война привела к росту цен на энергоносители. "Мы платим цену этой войны в виде инфляции, которая выросла в 10-15 раз. Мы чувствуем эту войну, хотя это и не наша война", – сказал венгерский министр.

Он повторил официальную позицию Будапешта, которая заключается в том, что поставки оружия Киеву "не помогают достичь мира, а только приводят к новым жертвам".

"Те, кто говорит, что есть решение на поле битвы – они неправы. И неправы те, кто говорит, что развитие на поле боя увеличит шансы на мир. Каждый день становится хуже" , – сказал Сийярто, вспомнив в этом контексте, что на поле боя гибнут представители венгерского меньшинства.

"Мы не хотим, чтобы больше венгров погибло, но в общем виде – мы не хотим, чтобы больше людей погибло" , – добавил он.

Сийярто выразил сожаление, что между Украиной и Россией отсутствуют прямые контакты, в частности, и в рамках ОБСЕ.

"Жаль видеть, что и на этом форуме прямой коммуникации между Украиной и Россией не произошло" , – сказал он.

Сийярто выразил убеждение, что мир не нужно делить на блоки, а должно быть глобальное сотрудничество.