Агентство Bloomberg сообщает, что президент Владимир Зеленский, несмотря на давление со стороны военных, до сих пор не подписал проголосованный Радой в мае законопроект об уменьшении предельного возраста призыва с 27 до 25 лет, потому что хочет увидеть более четкий план, сообщает Украинская правда.

"План призыва большего количества мужчин в армию лежит на столе президента Владимира Зеленского с июня. Лидер военного времени до сих пор не поддавался давлению со стороны военных и не подписал его.

Зато на прошлой неделе Зеленский обратился к своему правительству и высшему руководству с просьбой разработать более комплексный пакет, который бы лучше отвечал потребностям истощенной войной нации, которая готовится к боевым действиям зимой. Он снова отложил одобренный украинским парламентом проект снижения призывного возраста во время войны для мужчин, не имеющих военного опыта, с 27 до 25 лет" , – говорится в статье.

"Нежелание Зеленского подписывать закон связано с его намерением увидеть четкий план того, чего его военные стремятся достичь с помощью призыва, как будут распределены новобранцы и как разработать ротацию для тех, кто пробыл на поле боя 21 месяц, говорят люди, знакомые с вопросом" , – отмечает Bloomberg.

Согласно карточке законопроекта на сайте Рады, его отправили на подпись президенту 5 июня.

Агентство отмечает, что такая задержка беспокоит военных. По их оценкам, которые приводит Bloomberg, этот закон даст офицерам, которые занимаются призывной кампанией, доступ к дополнительным 140 тысячам потенциальных призывников.

Также агентство упоминает заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в статье для The Economist, что нынешние правила призыва содержат пробелы, которые позволяют украинцам "уклоняться от своих обязанностей". Залужный в статье заявлял о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны.

Bloomberg отмечает, что украинское военное руководство получило поддержку от союзников в вопросе расширения призыва. В частности, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своей статье для The Telegraph в октябре призвал Киев привлекать больше молодых людей к призыву, чтобы победить в войне, сравнивая эти усилия с тактикой Кремля.