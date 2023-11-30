Янукович дал указание стрелять по майдановцам утром 20 февраля – прокурор

Следствие считает, что бывший президент Виктор Янукович дал указание тогдашнему министру внутренних дел Виталию Захарченко на применение огнестрельного оружия в отношении участников Майдана около 7 утра 20 февраля 2014 года, находясь в резиденции "Межигорье". Об этом сообщил прокурор по "делам Майдана" Денис Иванов, сообщает Укринформ.

“В ходе расследования мы выяснили, что 20 февраля 2014 года Янукович, находясь в своей резиденции “Межигорье” в период с 6 часов 52 мин до 7 часов утра, имел контакт с правительственной связью с Захарченко. Следствие имеет основания считать, что именно во время этого разговора, который длился примерно 8 минут, Янукович дал указание Захарченко на применение огнестрельного оружия подчиненными ему подразделениями в направлении протестующих в центральной части Киева” , - сказал прокурор Иванов.

По данным следствия, после разговора с Януковичем бывший глава МВД из-за правительственной связи имел два телефонных разговора с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.

“А дальше, как известно, начиная с 9 часов. 16 мин до 17 часов работники спецподразделения "Беркут" внутренних войск табельным огнестрельным оружием - автоматами Калашникова, пистолетами "Форт", снайперскими винтовками "Драгунова" и ружьями "Форт-500", снаряженными боевыми патронами, совершили выстрелы. , находившиеся в это время в районе Майдана Незалежности и нижней части Институтской улицы.

Подробности этой трагедии подробно исследовались в Святошинском райсуде столицы, при рассмотрении дела пятерых "беркутовцев". Их обвиняли в убийстве 48 протестующих” , - добавил Иванов.

Он отметил, что Янукович во время Революции достоинства не подписывал письменные приказы силовикам о применении насилия, поскольку это не предусмотрено полномочиями президента. Однако после изменения Конституции в 2010 году Янукович лично назначал министра внутренних дел Виталия Захарченко, главу СБУ Александра Якименко и министра обороны Павла Лебедева, а потому руководители силовых структур были близки ему и подотчетны ему.

"Как установило следствие, в Администрации Президента на улице Банковой 18 февраля проходили многочисленные оперативные совещания, в том числе с участием руководителя СБУ Якименко, министра внутренних дел Захарченко. Затем соответствующие совещания уже проводились в МВД и СБУ, где подчиненным озвучили поставленные Януковичем задачи. Круг участников достаточно широк, не все после Революции Достоинства сбежали из Украины и не все отказались свидетельствовать против бывшего президента. Посему свидетельств у нас достаточно” , - говорит прокурор.

По его словам, в период с 18 по 20 февраля, когда проводились активные силовые мероприятия по вытеснению митингующих из центральной части Киева, многочисленные телефонные соединения были правительственной и телефонной связью президента с руководителями правоохранительных органов.

“Мы зафиксировали не менее 10 соединений Януковича с Якименко и Захарченко. С каждым из них. С министром обороны Лебедевым и командующим внутренними войсками Шуляком в эти дни было по 5 соединений” , - сообщил прокурор Иванов.

Янукович приказал стрелять по майдановцам около 7 утра 20 февраля - прокурор