Янукович дал указание стрелять по майдановцам утром 20 февраля – прокурор
Следствие считает, что бывший президент Виктор Янукович дал указание тогдашнему министру внутренних дел Виталию Захарченко на применение огнестрельного оружия в отношении участников Майдана около 7 утра 20 февраля 2014 года, находясь в резиденции "Межигорье". Об этом сообщил прокурор по "делам Майдана" Денис Иванов, сообщает Укринформ.
“В ходе расследования мы выяснили, что 20 февраля 2014 года Янукович, находясь в своей резиденции “Межигорье” в период с 6 часов 52 мин до 7 часов утра, имел контакт с правительственной связью с Захарченко. Следствие имеет основания считать, что именно во время этого разговора, который длился примерно 8 минут, Янукович дал указание Захарченко на применение огнестрельного оружия подчиненными ему подразделениями в направлении протестующих в центральной части Киева”, - сказал прокурор Иванов.
По данным следствия, после разговора с Януковичем бывший глава МВД из-за правительственной связи имел два телефонных разговора с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.
“А дальше, как известно, начиная с 9 часов. 16 мин до 17 часов работники спецподразделения "Беркут" внутренних войск табельным огнестрельным оружием - автоматами Калашникова, пистолетами "Форт", снайперскими винтовками "Драгунова" и ружьями "Форт-500", снаряженными боевыми патронами, совершили выстрелы. , находившиеся в это время в районе Майдана Незалежности и нижней части Институтской улицы.
Подробности этой трагедии подробно исследовались в Святошинском райсуде столицы, при рассмотрении дела пятерых "беркутовцев". Их обвиняли в убийстве 48 протестующих”, - добавил Иванов.
Он отметил, что Янукович во время Революции достоинства не подписывал письменные приказы силовикам о применении насилия, поскольку это не предусмотрено полномочиями президента. Однако после изменения Конституции в 2010 году Янукович лично назначал министра внутренних дел Виталия Захарченко, главу СБУ Александра Якименко и министра обороны Павла Лебедева, а потому руководители силовых структур были близки ему и подотчетны ему.
"Как установило следствие, в Администрации Президента на улице Банковой 18 февраля проходили многочисленные оперативные совещания, в том числе с участием руководителя СБУ Якименко, министра внутренних дел Захарченко. Затем соответствующие совещания уже проводились в МВД и СБУ, где подчиненным озвучили поставленные Януковичем задачи. Круг участников достаточно широк, не все после Революции Достоинства сбежали из Украины и не все отказались свидетельствовать против бывшего президента. Посему свидетельств у нас достаточно”, - говорит прокурор.
По его словам, в период с 18 по 20 февраля, когда проводились активные силовые мероприятия по вытеснению митингующих из центральной части Киева, многочисленные телефонные соединения были правительственной и телефонной связью президента с руководителями правоохранительных органов.
“Мы зафиксировали не менее 10 соединений Януковича с Якименко и Захарченко. С каждым из них. С министром обороны Лебедевым и командующим внутренними войсками Шуляком в эти дни было по 5 соединений”, - сообщил прокурор Иванов.
Янукович приказал стрелять по майдановцам около 7 утра 20 февраля - прокурор
“О чем они говорили, следствие не установило. Но с помощью многочисленных видеозаписей, которые тогда осуществлялись в центральной части Киева, отслеживается связь, как после очередного звонка Януковича в Захарченко, милиция начинает активный штурм на конкретном участке и применяет чрезмерное физическое насилие, специальные средства, гранаты, резиновые дубинки, стреляет из насосных ружей. И перед началом этого всего, минут через пять-десять, происходит соединение. О чем они говорят? Возможно именно об этой операции”, - сказал он.