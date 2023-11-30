ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Израиле

В результате стрельбы на автобусной остановке в Иерусалиме количество жертв возросло до трех. При этом ранения получили шесть человек, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В то же время боевики ХАМАС взяли на себя ответственность за утренний теракт в Иерусалиме.

В своем заявлении террористическая группировка воздает "должное" двум преступникам, братьям Мураду (38) и Ибрагиму (30) Немер из восточно-иерусалимского района Сур-Бахер, назвав их "мучениками джихада".

В результате нападения погибли трое израильтян: 24-летняя Ливия Дикман, 73-летний раввинский судья из Ашдода Элимелех Вассерман и 60-летняя Ханна Иферган. Двое преступников вышли из автомобиля примерно в 7:40 утра и открыли огонь по людям на автобусной остановке.

По словам полицейских, двое солдат и вооруженный гражданин, находившиеся поблизости, открыли ответный огонь и убили двух террористов.

В своем заявлении об ответственности за теракт ХАМАС отмечает, что нападение стало ответом на войну Израиля против террористической группировки в Секторе Газа и убийство двух детей в Дженине на Западном берегу реки Иордан вчера.