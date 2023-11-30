Франция увеличит поставки снарядов Украине в следующем году

Во Франции пообещали увеличить поставки боеприпасов Украине в 2024 году и самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом заявили в украинском Минобороны, сообщает Лига.net.

В Киев приехал французский генерал по вооружениям Жан-Франсуа Док, который встретился с замминистра Дмитрием Клименковым и Иваном Гаврилюком.

По словам Гаврилюка, ведомство скоро проплатит дополнительную закупку САУ Caesar.

На встрече рассматривались возможности усиления оборонного сотрудничества и налаживания логистики между Украиной и Францией.

Док заявил, что Франция понимает украинские нужды и увеличит поставки боеприпасов в следующем году.