Зеленский обсудил с британским премьером приоритетные потребности ВСУ

Президент Владимир Зеленский во время разговора с британским премьер-министром Риши Сунаком проинформировал его о приоритетных потребностях украинских военных, сообщает Европейская правда.

Он поблагодарил Сунака за оборонную и политическую поддержку Соединенного Королевства, предоставляемую Украине в условиях полномасштабной российской агрессии.

"Проинформировал о приоритетных потребностях для повышения оборонительных возможностей украинских воинов и усиления украинского воздушного щита после визитов на линию фронта на юге и востоке Украины" , – написал Зеленский.

Во время разговора также шла речь о дальнейшей макрофинансовой поддержке Украины.

Отдельно Зеленский и Сунак коснулись вопросов евроатлантической интеграции Украины, отметили важность проведенной в октябре встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики на Мальте и обсудили дальнейшие шаги по имплементации Украинской формулы мира.