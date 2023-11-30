Фонд госимущества анонсировал планы приватизации на 2024 год

В 2024 году Фонд госимущества запланировал не только продажу предприятий в рамках большой приватизации, но аукционы по аренде. в частности государственных земель сельскохозяйственного назначения, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил председатель Фонда Виталий Коваль во время встречи с региональным директором Института глобальных изменений Тони Блэра (TBI), Николасом Дунаисом.

"Сегодня время поиска внутренних резервов государства" , - сказал глава Фонда госимущества.

Большая приватизация, запланированная на 2024 год, предусматривает выставление на рынок таких активов, как Одесский припортовый завод, "Центрэнерго", Объединенная горно-химическая компания, "Украинские энергетические машины", "Электротяжмаш" и "Сумыхимпром".

"Сейчас уже активно происходит процесс малой приватизации объектов, а в ближайшее время планируем выставить на рынок объекты большой приватизации со стартовой стоимостью от 250 млн грн" , - анонсировал Коваль.

Также в 2024 году планируется начать аукционы по аренде сельскохозяйственных земель, находящихся в государственной собственности.

Кроме того, Фонд государственного имущества выступит как крупнейший собственник brownfield-активов, представляя неактивные или заброшенные предприятия с уже подключенными коммуникациями, которые активно включаются в процесс приватизации.

В этой связи Виталий Коваль подчеркнул, что Фонд открыт для решительных инвесторов.