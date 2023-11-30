Удар россиян по Новогродовке Донецкой области: количество погибших возросло
Спасатели достали тело еще одного мужчины из-под завалов жилого дома в городе Новогродовка Донецкой области, куда попала российская ракета, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
"Новогродовка. По состоянию на 16:00 уже двое погибших: из-под завалов достали тело еще одного мужчины.
Погибшим является 55-летний житель дома".
Спасательная операция продолжается. Под завалами может оставаться семья: 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.
Предыстория:
- Российские захватчики в ночь на 30 ноября ударили шестью ракетами по Покровску, Новогродовке и Мирнограду в Покровском районе Донецкой области - пострадали по меньшей мере 10 человек, еще 5 человек ищут под завалами.
- Утром сообщалось, что в городе Новогродовка достали тело погибшего мужчины.