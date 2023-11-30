Словацкий премьер призвал готовиться к нормализации отношений с Россией

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия должна подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и к нормализации словацко-российских отношений, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил после встречи с послами США и РФ, говорит сообщение словацкого правительства.

Фицо на встрече с послами изложил им свое видение развития словацко-американских и словацко-российских отношений.

"Словацкая Республика является членом ЕС и НАТО, что, естественно, влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, это не может ограничивать нас в выборе суверенных позиций, которые не всегда соответствуют политике единственно правильного взгляда, продвигаемого в Европейском Союзе.

Внешнеполитическим приоритетом, который я намерен реализовывать, является защита и продвижение словацких национальных интересов, которые включают поддержку мирных инициатив, а не войны в Украине", – сказал премьер-министр Словакии.

Он рассказал обоим послам о национальных приоритетах Словакии, а также о своем видении войны в Украине. По его словам, стратегия ЕС и США "явно не срабатывает".

"Словакия также обязана подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и к нормализации словацко-российских отношений", – добавил Роберт Фицо.

Накануне стало известно, что Фицо встретится с послом РФ, потому что, как он сказал, "не носит черно-белые очки".

Напомним, после назначения на должность премьера Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине. Он также выступает против санкций ЕС против России и хочет заблокировать вступление Украины в НАТО.

Словацкий премьер в то же время обещал не блокировать гуманитарную и, при определенных условиях, финансовую помощь Украине, а также частные поставки словацкого оружия.