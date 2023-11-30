Оккупанты пытаются воссоздать украинский надводный дрон "SeaBaby" – источники
Российские захватчики пытаются восстановить надводный беспилотник "SeaBaby", чтобы применить против Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили собеседники УП в спецслужбах.
По данным источников УП, россиянам удалось собрать условно рабочую модель украинского надводного беспилотника "SeaBaby" из остатков нескольких аппаратов, найденных на месте атак.
"Сейчас аппарат доставили в 388 морской разведывательный пункт специального назначения Черноморского флота РФ.
Сейчас проводится его детальное изучение и перепрограммирование в лабораторных условиях. Оккупанты надеются, что в дальнейшем смогут использовать его для атак против украинских военных.
Оккупанты в очередной раз пытаются компенсировать отсутствие собственных технологий за счет украинских и западных разработок".
Справка: Морские надводные дроны, которые успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG", являются собственной технической разработкой СБУ. Они были названы "SeaBaby" ("Морской малыш").