Close button

ЦАХАЛ: ХАМАС передал Красному Кресту еще двух пленных израильтян

ЦАХАЛ: ХАМАС передал Красному Кресту еще двух пленных израильтян
Фото: rainwiz

Боевики ХАМАСа передали Красному Кресту еще двух граждан Израиля, которые удерживались в плену, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ЦАХАЛ и The Times of Israel.

"Некоторое время назад представители Красного Креста передали двух освобожденных израильских заложников спецназу ЦАХАЛа и силам ISA, прилегающим к забору безопасности на границе с Сектором Газа. После этого они отправятся на базу Хацерим", - говорится в сообщении.

Их опознали как 21-летнюю Мию Шем и 40-летнего Амита Суссана.

При этом отмечается, что в ближайшие несколько часов ожидается передача Красному Кресту еще нескольких израильских заложников.

Освобождение заложников ХАМАСА

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Так первую группу боевики отпустили уже 24 ноября. Их доставили в больницы Израиля.

На следующий день ХАМАС освободил и передал Красному кресту группу из 17 человек. Третью группу из 17 освобожденных из плена ХАМАСа, Красный Крест принял 26 ноября.

Кроме того, ХАМАС освободил трех несовершеннолетних французских заложников.

Новости

Популярные темы форума

analytics