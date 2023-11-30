ЦАХАЛ: ХАМАС передал Красному Кресту еще двух пленных израильтян

Боевики ХАМАСа передали Красному Кресту еще двух граждан Израиля, которые удерживались в плену, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ЦАХАЛ и The Times of Israel.

"Некоторое время назад представители Красного Креста передали двух освобожденных израильских заложников спецназу ЦАХАЛа и силам ISA, прилегающим к забору безопасности на границе с Сектором Газа. После этого они отправятся на базу Хацерим" , - говорится в сообщении.

Их опознали как 21-летнюю Мию Шем и 40-летнего Амита Суссана.

תיעוד: מייה שם ועמית סוסנה הועברו לידי הצלב האדום@gal_sade pic.twitter.com/D74ioRiMeW — כאן חדשות (@kann_news) November 30, 2023

При этом отмечается, что в ближайшие несколько часов ожидается передача Красному Кресту еще нескольких израильских заложников.

Освобождение заложников ХАМАСА

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Так первую группу боевики отпустили уже 24 ноября. Их доставили в больницы Израиля.

На следующий день ХАМАС освободил и передал Красному кресту группу из 17 человек. Третью группу из 17 освобожденных из плена ХАМАСа, Красный Крест принял 26 ноября.

Кроме того, ХАМАС освободил трех несовершеннолетних французских заложников.