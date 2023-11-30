В РФ изменили имя и фамилию "усыновленному" ребенку из Херсона – Лубинец

Российский депутат "удочерил" похищенную из Херсона 10-месячную девочку, изменив ей имя и фамилию, Украина обратилась к международным организациям с призывом посодействовать возвращению ребенка, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Недавно из медиа стало известно, что председатель одной из российских партий Сергей Миронов с женой Инной Варламовой "усыновили" вывезенного из Украины ребенка.

В СМИ сообщается, что 10-месячная Маргарита Прокопенко находилась в детском доме в Херсоне во время оккупации российской армией города. Оттуда ее вывезли в Россию якобы для "обследований и реабилитации".

Медиа пишут, что впоследствии девочке изменили имя и гражданство! Так, Маргарита стала "Мариной Мироновой". Известно также, что вероятно совместно с девочкой забрали двухлетнего мальчика Илью Ващенко. Его судьба пока неизвестна".

Лубинец отметил, что это первый зафиксированный факт усыновления похищенного ребенка с изменением имени и фамилии.

"Ко мне, как омбудсмену Украины, обратилась опекун родной сестры Маргариты. Женщина просила содействия установления места пребывания Маргариты и оформления опеки над ней.

Отмечу, что Маргарита имеет родную шестилетнюю сестру и трехлетнего брата. Шестилетняя сестра проживает с опекуном, а вот судьба брата Маргариты неизвестна. Он, как и девочка, находился в Херсоне. То есть родных сестру и брата разлучили россияне".

Лубинец отметил, что усыновление украинских детей в России является незаконным. Согласно международным нормам, для усыновления иностранцами украинского ребенка необходимо проинформировать об этом Украину и получить согласие на усыновление.

Лубинец призвал международное сообщество отреагировать на военное преступление россиян и помочь вернуть похищенных Россией детей.

"По этому отдельному случаю я обратился к нашим партнерам и международным организациям с тем, чтобы они осудили действия принудительного вывоза и усыновления украинского ребенка и признали это преступлением геноцида и способствовали возвращению домой украинских детей.

Молчание и бездействие на каждое такое преступление провоцирует еще больше преступлений в будущем".