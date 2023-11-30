Выборы только после войны: все политсилы Рады заключили соглашение

В середине ноября все политические силы, представленные в украинском парламенте, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после завершения военного положения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады, первый вице-спикер Александр Корниенко в комментарии УП.

Такая договоренность была достигнута на встрече в формате "Диалогов Жана Моне" для мира и демократии, которая прошла 10-12 ноября на Закарпатье.

В выводах, обнародованных по результатам этого события, говорится в частности о том, что руководство Верховной Рады, председатели и делегированные представители депутатских фракций и групп ВР 9-го созыва "пришли к согласию, что будущие свободные и честные национальные выборы (парламентские, президентские) проводятся после завершения войны и завершения действия военного положения со временем, достаточным для подготовки проведения выборов (не менее 6 месяцев после окончания военного положения)".

Под документом стоят подписи в частности Давида Арахамии от фракции "Слуга народа", Юлии Тимошенко от "Батькивщины", Ирины Геращенко как сопредседателя фракции "Евросолидарность", Александры Устиновой от "Голоса" и представителей других депутатских групп.

Отмечено, что выборы должны быть проведены на основе действующего Избирательного кодекса, с сохранением за основу избирательных систем национальных и местных выборов, вернув нормы, которые обеспечивают состязательность кандидатов в пределах одного партийного списка (как пример - отмена ограничения в 2556 от избирательной квоты, необходимых для продвижения кандидата в избирательном списке).

"Мы убеждены, что предстоящие общенациональные выборы будут иметь огромное значение для демократических перспектив Украины и что они должны быть проведены с соблюдением международных стандартов.

Однако мы также осознаем, что в результате войны и ее последствий проведение выборов будет связано с уникальными вызовами, которые потребуют широкого политического консенсуса для их успешного решения.

Поэтому в рамках следующего Диалога Жана Моне мы продолжим наш обмен мнениями о принципах, которые могут стать краеугольными камнями будущих выборов в Украине".

Также указано, что участники Диалога согласились работать над разработкой специального закона, который урегулирует особенности проведения первых послевоенных выборов.

В комментарии "Украинской правде" первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко подтвердил, что все обязательства, которые взяли на себя политсилы, есть в меморандуме.

"Диалоги Жана Моне" 10-12 ноября были посвящены широкому кругу вопросов, среди которых был и вопрос выборов" , - сказал он.

"О других подобных встречах по выборам мне пока не известно" , - ответил Корниенко на вопрос, возвращались ли парламентарии к теме выборов после той встречи.

Справка: Встреча 10-12 ноября в формате "Диалогов Жана Моне" состоялась в девятый раз с октября 2016 года и в третий раз за период работы Верховной Рады Украины девятого созыва. Это была вторая личная встреча после начала неспровоцированной полномасштабной военной агрессии со стороны РФ.