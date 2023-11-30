WSJ: США давят на Турцию, требуя прекратить поддержку России и ХАМАС

Американские чиновники публично и непублично призывают турецких коллег прекратить помогать России уклоняться от западных санкций и помогать группировке ХАМАС, предупреждая о возможных последствиях, включая санкции, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Несмотря на санкции США, направленные против финансирования ХАМАС, Турция позволила инвестиционным фирмам, холдинговым компаниям, брокерам по недвижимости и многим другим предприятиям, связанным с группировкой, работать из Стамбула – прежде всего потому, что не объявила его террористическим.

А торговля Турции с Россией за последний год резко выросла, несмотря на экспортный контроль, призванный перекрыть поток электроники и других коммерческих товаров, необходимых Кремлю для поддержки своих военных усилий.

"Было бы очень плохо, если бы любая будущая атака ХАМАС была связана со сбором средств или содействием, которое имело место в Турции", – сказал в среду заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон после встречи с турецкими чиновниками.

Американские чиновники, которых цитирует WSJ, утверждают, что турецкие физические и юридические лица рискуют попасть под ряд санкций из-за предоставления России товаров и услуг, запрещенных западным экспортным контролем.

Среди прочего, порты Турции используются для обслуживания российских танкеров, попавших под санкции, и способствуют контрабанде оружия, а российские подставные компании и турецкие фирмы способствовали шестикратному увеличению экспорта товаров двойного назначения в РФ.

Анкара публично утверждает, что санкции против России являются неэффективными, но она не будет способствовать российскому экспорту, который бы поддерживал военную промышленность РФ.

В начале года Турция заявляла, что прекратила транзит в Россию товаров, попавших под западные санкции.