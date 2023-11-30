Генштаб: Россияне безуспешно пытались наступать на 6 направлениях

За сутки, по состоянию на вечер 30 ноября, на фронте произошло 73 боевых столкновения Россия нанесла 1 ракетный и 43 авиационных удара, осуществила 34 обстрела с РСЗО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

С начала суток российские оккупанты атаковали Украину 7 ударными БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 5 уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отбито 7 атак.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области, где Силами обороны отбиты 4 атаки.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 21 атаку противника вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия возле Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 9 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Роботиного Запорожской области. Также наши защитники отбили 3 атаки окупантов западнее Вербового Запорожской области.

"Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и радиоэлектронную борьбу противника".