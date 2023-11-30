Россияне нанесли авиаудар по Торецку, один человек погиб

Россияне вечером 30 ноября совершили авиаудар по Торецку в Донецкой области, один человек погиб, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГСЧС, Донецкая областная прокуратура.

"Погиб один человек. ГСЧС и Нацполиция спасли из-под завалов 2 человека. В общей сложности пострадали 3 человека".

В пресс-службе сообщают, что в результате удара разрушен частный дом. Спасательные работы завершены.

Дополнено: В то же время в Донецкой прокуратуре пишут о трех раненых и приводят детали. Из-под завалов разрушенных частных домов достали трех соседей: двух мужчин в возрасте 44 и 70 лет и 87-летнюю женщину. Их с контузиями и переломом доставили в медицинское учреждение.

"В 17:40 оккупанты второй раз за день атаковали г. Торецк. По предварительным данным, враг сбросил на город две авиабомбы КАБ-250. Средства поражения попали по частному сектору, где от травм, несовместимых с жизнью, погиб 49-летний местный житель".