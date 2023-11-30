СМИ: США перенесли поставки Украине дальнобойных управляемых авиабомб

Украине придется подождать до следующего года, чтобы получить первую крупную партию бомб дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства GLSDB компании Boeing, которые США адаптировали для нанесения ударов на расстояние почти 160 км, сообщает Европейская правда.

Об этом Reuters сообщили информированные источники из Министерства обороны Соединенных Штатов.

По словам неназванного представителя Пентагона, передача этого вооружения ожидается в начале 2024 года после его успешной проверки.

По данным источников, поставка GLSDB компанией Boeing состоится в конце декабря, после чего еще будет несколько месяцев испытаний перед отправкой в Украину.

Поскольку контракт на начало производства GLSDB был подписан в марте 2023 года, как сообщили Reuters в Пентагоне, поставки были перенесены на конец года. Производство требовало материалов, предоставленных правительством, поэтому его начало пришлось отложить.

GLSDB должны позволить украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии, чем ракеты, которые они сейчас выпускают из высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), поставляемых США, и заставит Россию переместить свою логистику еще дальше от линии фронта.

GLSDB управляется с помощью GPS, может преодолевать электронные препятствия, использоваться при любых погодных условиях и также может быть использована против бронетехники.

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с Грецией о продаже в общей сложности 75 тысяч артиллерийских снарядов из состава вооруженных сил Греции в рамках усилий по пополнению украинских боеприпасов.

Перед этим в Еврокомиссии призвали страны ЕС давить на ОПК для наращивания производства снарядов для Украины.

Кроме того, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, ЕС не достигнет своей цели доставить один миллион артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года.

Напомним, на фоне беспокойства, что Европейский Союз не выполнит обещание поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, Франция согласилась пересмотреть предыдущее требование закупать снаряды только в Европе.