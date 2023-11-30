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Таможня в ноябре недовыполнила план поступлений в бюджет на 20% – Гетманцев

Таможня в ноябре недовыполнила план поступлений в бюджет на 20% – Гетманцев
Фото: Facebook

Государственная таможенная служба в ноябре по результатам таможенных оформлений импорта и экспорта товаров перечислит в госбюджет 39,2 млрд грн таможенных и других платежей, или 81% от плана, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Главной причиной падения таможенных платежей он считает блокировку пунктов пропуска на украинско-польской границе.

"Индикативный показатель в 48,5 млрд грн выполнен только на 39,2 млрд грн или на 81%. И учитывая перевыполнение плана в прошлом месяце, недовыполнение в ноябре можно объяснить лишь падением грузооборота на западном участке границы", – написал Гетманцев.

Напомним:

Блокада польской границы существенно усложнила доставку импортной продукции из Европы, приоритет розничных сетей на украинскую продукцию снизил риски для потребителя, однако повышается риск роста цен на ряд категорий товаров.

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