Минобороны: Украина в несколько раз увеличит выпуск оружия и боеприпасов

Министерство обороны Украины совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности в следующем году увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Минобороны в Telegram со ссылкой на слова заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

Согласно сообщению, главное внимание будет уделяться производству средств противовоздушной обороны - от обычных переносных зенитно-ракетных комплексов до систем ПВО с дальностью более 100 километров (вроде ЗРК "Коралл").

По словам Гаврилюка, в утвержденном бюджете на 2024 год на закупку ракет и боеприпасов предусмотрено около 175 миллиардов гривен.

Напомним:

В начале ноября "Укроборонпром" пообещал, что до конца года изготовит на 60% больше оружия, чем в прошлом году.