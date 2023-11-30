САП: Судьям Киевского апелляционного суда сообщено о подозрении во взяточничестве

Четверым судьям Киевского апелляционного суда, разоблаченным на вымогательстве взятки, сообщено о подозрении, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, прокуроры САП сообщили о подозрении четырем судьям Киевского апелляционного суда, разоблаченным на получении неправомерной выгоды в размере $35 тыс. за принятие решения об отмене ареста имущества.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Как сообщалось, 28 ноября 4 судей Киевского апелляционного суда были разоблачены на взятке. Судьи требовали $35 000 одной из сторон уголовного дела за отмену ареста имущества частного общества.

Судьи Киевского апелляционного суда обнародовали заявление, в котором осудили взяточничество коллег.