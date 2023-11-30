Зеленский поручил строить укрепления "на основных направлениях"

Президент Владимир Зеленский в Запорожье провел совещание с военным руководством по строительству фортификационных сооружений на "всех основных направлениях", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение Зеленского в соцсетях.

"Только что провел в Запорожье два важных совещания. Оперативное - с военными, с генералами Тарнавским, Москалевым, Литвиновым и всеми, кто отвечает за оборону здесь, именно в Запорожье. Второе совещание - фактически общегосударственное - по фортификации. На всех основных направлениях, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. Конечно, это прежде всего Авдеевский, Марьинский и другие направления в Донецкой области - максимум внимания. Харьковщина - это Купянское направление, также оборонительная линия Купянск - Лиман. И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг - Херсонская область".

По словам президента, на совещании также докладывали представители областных властей, военные руководители, министр обороны Рустем Умеров и его заместитель Александр Павлюк.

"Обсудили привлечение ресурсов, мотивацию, в частности, и частного бизнеса в этой работе, финансирование. Приоритет очевиден. Благодарен всем, кто работает именно на таком строительстве, на производстве материалов".

Он добавил, что на встрече обсудили потребности, по которым Украина будет работать с партнерами для усиления защитных линий.

"Отдельное внимание - это строительство укрытий в школах, в частности здесь, в Запорожье и области, чтобы дети могли учиться по крайней мере в смешанном формате - и оффлайн также".

29 ноября на Ставке верховного главнокомандующего Зеленский обсуждал значительное усиление фортификаций в регионах и противовоздушной обороны.