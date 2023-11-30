Залужный обсудил с начальником штабов США обстановку на фронте
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил обстановку на фронте с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Залужный в Facebook.
"Рассказал о ведении противником локальных наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В то же время, Силы безопасности и обороны наносят врагу существенные потери в живой силе и технике, а также истощают его вдоль всей линии".
Залужный договорился с генералом Брауном продолжать совместную работу над поиском технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, огневом поражении и разминировании.
Также поделился с партнерами результатами украинских исследований эффективности применения определенных типов вооружений.