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Залужный обсудил с начальником штабов США обстановку на фронте

Залужный обсудил с начальником штабов США обстановку на фронте
Фото: Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил обстановку на фронте с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Залужный в Facebook.

"Рассказал о ведении противником локальных наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В то же время, Силы безопасности и обороны наносят врагу существенные потери в живой силе и технике, а также истощают его вдоль всей линии".

Залужный договорился с генералом Брауном продолжать совместную работу над поиском технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, огневом поражении и разминировании.

Также поделился с партнерами результатами украинских исследований эффективности применения определенных типов вооружений.

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