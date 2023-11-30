Омбудсмены Украины и РФ провели взаимные посещения военнопленных

Представители Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека проверили содержание 119 российских военнопленных. Российский омбудсмен посетил такое же количество плененных украинских защитников, которые находятся на территории РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Это удалось сделать из-за взаимных договоренностей Офисов Уполномоченного в Украине и РФ" , - рассказал украинский омбудсмен.

Чиновник отметил, что работники Офиса в ходе общения с пленными военными ВС РФ в очередной раз убедились, что Украина придерживается Женевских конвенций.

"Каждый военнопленный сытый, снабжен гигиеническими средствами, имеет право на труд, имеет возможность выходить на прогулки" , - говорится в сообщении.

Медицинская помощь предоставляется попавшим в плен военным армии страны-агрессора по обращениям.

Лубинец добавил, что каждому из них были переданы гуманитарные пакеты с вещами и продуктами.

"Россияне, в свою очередь, пообщались с нашими защитниками. По их словам, медицинскую помощь они также оказывают и была возможность совершить телефонные звонки родственникам" , - пишет украинский омбудсмен.

Также он рассказал, что находящиеся в плену у россиян украинские воины записали видеообращение родным, которые "скоро передадут адресатам".

Обмен пленными между Украиной и РФ

С начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины страны проводили обмен военнопленными на регулярной основе. В последнее время Москва блокирует эту практику. Так, Россия фактически заморозила обмен пленными с Украиной с августа этого года. Переговоры по их возобновлению продолжаются.

Напомним, что крайний такой обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Перед этим руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что обсуждался с Россией обмен пленными "всех на всех", который в то время приближался к положительному результату.

Как сообщили ранее в Координационном штабе, Россия приостановила обмены военнопленными, пытаясь создать впечатление, что украинские власти не работают над этим вопросом.

30 ноября омбудсмен Лубинец рассказал, что многие российские пленные хотят вернуться домой, однако РФ игнорирует их просьбу и отказываете от обмена с Украиной.