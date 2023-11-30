Зеленский подтвердил, что саммита по "формуле мира" в этом году не будет

Президент Владимир Зеленский в разговоре с болгарским премьер-министром Николаем Денковым фактически подтвердил, что саммит по украинской "формуле мира" состоится не раньше 2024 года, сообщает Европейская правда.

Это следует из сообщения о разговоре на сайте Офиса президента.

Как говорится в сообщении, Зеленский сказал Денкову о запланированной на начало 2024 года следующей встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по дальнейшей имплементации украинской "формулы мира".

Украинские власти ранее не подтверждали, что саммит до конца 2023 года не состоится. Советник ОП Игорь Жовква допускал, что он состоится в феврале 2024-го, а встреча советников – в конце ноября или в начале декабря этого года.

Кроме "формулы мира", президент Украины и премьер Болгарии обсудили оборонную поддержку и взаимодействие в контексте евроинтеграционного пути Украины.

Украина ранее декларировала намерения провести глобальный саммит по "формуле мира" до конца года и для этого уже провела три подготовительные встречи на уровне советников в Копенгагене, Джидде (Саудовская Аравия) и на Мальте.