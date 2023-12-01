The Economist: Запад должен сделать больше, иначе Путин победит

Издание The Economist написало материал о шансах Путина на победу войне и что Запад, из-за отсутствия стратегического видения, делает недостаточно, чтобы его остановить, сообщает Украинская правда.

Издание пишет, что причина того, что победа Путина в войне возможна, состоит в том, что сейчас ни одна из сторон не в состоянии выгнать другую из контролируемых территорий. Контрнаступление Украины остановилось. В боях за Авдеевку Россия теряет более 900 человек каждый день и такая "война обороны" может занять много лет.

"Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы разочаровать Путина. Если бы он принял решение, то мог бы развернуть промышленные и финансовые ресурсы, которые омрачают российские. Однако фатализм, самодовольство и шокирующее отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе. Как ради себя, так и ради Украины, Запад должен срочно избавиться от летаргии" , – говорится в публикации.

Превосходство России объясняет ее иностранная поддержка, ведь она получает беспилотники из Ирана и снаряды из Северной Кореи; Турция и Казахстан стали каналами для товаров, питающих российскую военную машину. Также потерпела неудачу западная схема ограничения российских нефтяных доходов.

Внутри России, как пишет The Economist, люди привыкли к войне, так называемая элита усилила контроль над экономикой, а Путин может позволить себе выплачивать пожизненную зарплату семьям воюющих и погибающих.

"Учитывая все это, неудивительно, что настроение в Киеве становится мрачнее. Политика вернулась, люди борются за влияние. Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий Валерий Залужный – поссорились. Внутренние опросы показывают, что коррупционные скандалы и беспокойство по поводу будущего Украины подорвали авторитет господина Зеленского среди избирателей" , – пишет издание.

Также The Economist отмечает: "Если президентом изберут Дональда Трампа, который пообещал в ближайшее время мир, США могут прекратить поставки оружия". Впрочем, кто бы ни был в Белом Доме, Европе следует готовиться к замедлению американской помощи.

Также издание пишет, что просто надеяться, что режим Путина упадет из-за принудительной мобилизации, инфляции и расходов на армию не стоит, ведь "он может оставаться у власти годами".

Поэтому "Европа должна рассматривать Путина как главную долгосрочную угрозу своей безопасности. Россия перевооружится. У нее будет боевой опыт. Планирование обороны Европы следует разработать так, чтобы Путин не почувствовал слабость на ее флангах. Особенно, если будут сомнения в готовности президента Трампа воевать в случае нападения на страну НАТО".

И лучшим способом сдержать Путина является демонстрация Европой своей решительности и предоставление противовоздушной обороны Украине и ракетам большой дальности для ударов по российским путям снабжения.

В противном случае, по мнению журналистов, Путин впервые от 24 февраля 2022 года выглядит способным победить, а его наибольшим преимуществом является отсутствие у Европы стратегического видения.