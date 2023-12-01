В "Шахеде" нашли SIM-карту "Киевстара"

Сбитый российский дрон "Шахед" имел батарею, модем и SIM-карту мобильного оператора "Киевстар". Об этом пишут OSINT-расследователи, а также Институт изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Военные аналитики со ссылкой на открытые украинские источники сообщили, что российские силы используют украинские SIM-карты "Киевстар" для управления дронами "Шахед".

SIM-карта позволяет российским силам использовать мобильную сеть "Киевстар" для отслеживания местонахождения беспилотника и изменения траектории его полета.

В "Киевстаре" прокомментировали эту ситуацию и подчеркнули, что компания сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы таких инцидентов не возникало.