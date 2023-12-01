Курс валют НБУ на 1 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 1 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 30 ноября, снизился до отметки 36.35 за 1 доллар.
Евро подешевел на 24 коп до 39.72 за 1 евро.
Курс рубля не изменился и остается на уровне 4.10 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 45.98 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 4 коп до 41.53 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 9 коп до 9.14 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.353500
|EUR
|Евро
|39.723500
|RUB
|Рубль
|0.410020
|GBP
|Фунт стерлингов
|45.981700
|CHF
|Швейцарский франк
|41.535000
|PLN
|Польский злотый
|9.138400