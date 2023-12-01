Курс валют НБУ на 1 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 1 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 30 ноября, снизился до отметки 36.35 за 1 доллар.

Евро подешевел на 24 коп до 39.72 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 4.10 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 45.98 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 4 коп до 41.53 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 9 коп до 9.14 за 1 польский злотый.