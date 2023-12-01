Израиль возобновил боевые действия в Газе после обстрела ХАМАСа

Армия обороны Израиля сообщила, что возобновила боевые действия против ХАМАС утром 1 декабря, поскольку террористическая группировка нарушила оперативную паузу, сообщает Украинская правда.

"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, обстрелял израильскую территорию. Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против террористической организации ХАМАС в Секторе Газа" , – говорится в сообщении ЦАХАЛа. ﻿

CNN пишет, что соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС, похоже, закончилось, и нет никаких признаков его продолжения.

По данным издания, это произошло из-за того, что за час до окончания пятничного срока израильская система противовоздушной обороны перехватила одну ракету, запущенную из Сектора Газа.