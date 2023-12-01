Ночью россияне запустили по Украине 25 "Шахедов": сколько сбила ПВО

В ночь на 1 декабря российские оккупанты запустили по Украине 25 беспилотников типа Shahed и две ракеты Х-59. Силам ПВО удалось уничтожить 18 "Шахедов" и одну ракету.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Ударные беспилотники россияне запустили по двум направлениям: мыс Чауда в оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарск (РФ). Также оккупанты нанесли удар управляемыми авиационными ракетами Х-59 с воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Основное направление удара – юг и восток страны.

"В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА, одна управляемая авиационная ракета Х-59" , – говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.